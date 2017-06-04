Новая газета

И.о. директора НИИ им. Склифосовского назначили Сергея Петрикова 

Общество

Исполняющим обязанности директора НИИ им. Склифосовского назначен Сергей Петриков, заместитель Могели Хубутии. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Ранее в воскресенье академик Могели Хубутия сообщил «Эху Москвы» о своем увольнении. Он заявил, что продолжит работу в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в качестве хирурга.

При этом Хубутия опроверг информацию о том, что его уход связан с обнаруженными нарушениями в работее НИИ, в частности, с вымогательством взяток.

Теги:
назначения, врачи, медицина

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