Исполняющим обязанности директора НИИ им. Склифосовского назначен Сергей Петриков, заместитель Могели Хубутии. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Ранее в воскресенье академик Могели Хубутия сообщил «Эху Москвы» о своем увольнении. Он заявил, что продолжит работу в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в качестве хирурга.

При этом Хубутия опроверг информацию о том, что его уход связан с обнаруженными нарушениями в работее НИИ, в частности, с вымогательством взяток.