«Исламское государство» (организация, признанная террористической и запрещенная в России) взяла ответственность за теракт на Лондонском мосту, сообщает Reuters со ссылкой связанное с террористами СМИ Amaq.

Террористы сделали заявление как только стало известно имя первой жертвы. Ею оказалась Крисси Арчибальд из Канады, уточняет The Telegraph,

Напомним, вечером 3 июня фургон въехал в толпу людей на мосту в центре Лондона. После этого трое вооруженных мужчин выскочили из машины и напали с ножами на прохожих. В результате погибли семь человек, еще 48 были ранены.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. В ходе спецоперации на востоке Лондона были задержаны 12 подозреваемых в причастности к теракту. Их обнаружили в квартире одного из убитых боевиков.