Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, сообщает Reuters.

Катар обвинили в поддержке террористических группировок, в частности, ИГ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в России) и «Аль-Каиды». Власти четырех стран пояснили, что решение о разрыве дипотношений было принято «в целях защиты от угрозы терроризма и экстремизма».

Первым о разрыве отношений с соседним государством заявило островное королевство Бахрейн. Вслед за Бахрейном дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия. Затем к ним присоединился Египет, Объединенные арабские эмираты (ОАЭ).

Бахрей и Саудовская Аравия закроют транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24-х часов, его гражданам дается 14 дней на то, чтобы покинуть страны. Дипломатам Катара отводится 48 часов для возвращения на родину.

Египет также приостановит наземное, авиа и морское сообщение с Катаром. ОАЭ закроет сообщение с Катаром и дает дипломатам страны 48 часов на возвращение на родину.