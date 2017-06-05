Минздрав Саратовской области приказал врачам сообщать в полицию о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности. Приказ, подписанный региональным министром здравоохранения Владимиром Шульдяковым, размещен в официальной базе данных. На документ обратило внимание агентство FreeNews-Volga.

Кроме этого, врачей обязали сообщать в полицию о случаях беременности несовершеннолетних, а также о выявлении у них заболеваний, передающихся половым путем.

Приказ подписан «с целью уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».

FreeNews-Volga обратило внимание на опечатку, допущенную в приказе. Приказ отсылает к документу из будущего — постановлению правительства области № 386‑П от 1 ноября 2017 года. В действительности соответствующее постановление «Вопросы министерства здравоохранения Саратовской области» было подписано губернатором Павлом Ипатовым 1 ноября 2007 года.

В середине ноября 2016 года Следственный комитет обратился в Минздрав с требованием обязать врачей сообщать в следственные органы о подростках младше 16 лет, ведущих половую жизнь. По мнению следователей, это поможет раскрывать больше преступлений.

Информация о состоянии здоровья пациентов является врачебной тайной, разглашать ее запрещено. Врачи обязаны обращаться в полицию только в тех случаях, когда есть основания полагать, что пациент стал жертвой преступления.