​Международная экспертно-журналистская группа B​​ellingcat обнародовала фото, подтверждающее, что «Бук», сбивший, по утверждению группы, летом 2014 года Boeing 777 в небе над Донбассом, был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде. Об этом говорится в докладе группы.

Фото подтверждает, что машина была приписана к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32406), утверждают авторы доклада. Это последняя известная фотография «Бука» перед передислокацией ЗРК из России на Украину, отмечают расследователи.

Фото: соцсети, из доклада B​​ellingcat

Фотографию группа обнаружила в соцсетях. Авторы доклада отмечают, что ее сделали в 2013 году, однако в сеть она попала только в феврале 2015 года. Отмечается, что подлинность снимка подтвердили фигурант расследования и изображенный на фото человек.

То, что фотография была сделана на транспортном дворе 53-й бригады, подтверждает другой снимок, опубликованный неназванным курсантом в августе 2014 года (имя курсанта авторы доклада не указывают, известно только, что он проходил сборы в Курске по направлению одного из московских вузов).

На снимке второго курсанта изображен тот же розовый ракетный контейнер и «Бук» 332​. Геотег подтверждает, что фото сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова, недалеко от Курска. Геолокацию фотографии авторам доклада удалось подтвердить благодаря спутниковым снимкам.

Расследователи также указывают: о том, что на фото попал именно тот «Бук» который, сбил малайзийский Boeing, свидетельствуют белые цифры номера, отметки габарита погрузки и транспортные марки. «Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео «Бука» 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года», — говорится в докладе.

На снимке изображен мужчина на фоне ЗРК «Бук» 332, позади него распложен розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг». РБК удалось найти изображенного на снимке человека. Издание, не сообщая его имени, пишет, что он — механик, специализирующийся на ремонте военной техники, который в силу своей работы побывал во многих российских городах. Сам механик подтвердил РБК, что «точно был» в Курске в 2013 году и «возможно» в 2014 году.

17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», приняв его по ошибке за военный.

Позднее Bellingcat установила номер ЗРК — 332, а также сообщила, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда — на восток Украины.

Позже Bellingcat сообщил, что перевозку установки «Бук», из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский, фигурировавший в СМИ как командир разведки ДНР с позывным «Хмурый». Сам он свою причастность к гибели лайнера отрицал.

Минобороны обвинило экспертов Bellingcat в фальсификации фактов о крушении пассажирского самолета. В ведомстве утверждали, что представленная информация имеет заведомо антироссийскую направленность и построена на искаженных данных.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал доклад Bellingcat о расследовании крушения Boeing. По его словам, расследователи «оперируют какими-то страными слухами».

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля – воздух», выпущенной из установки «Бук».