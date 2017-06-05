В департаменте по взаимодействию с институтами гражданского общества управления президента России по общественным проектам появился новый куратор, сообщает «Коммерсантъ».

Главным советником департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества стала ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова. Распоряжение о назначении подписал глава администрации президента (АП) Антон Вайно.

После назначения Лантратова продолжит работать в СПЧ, куда она пришла в ноябре 2015 года, сообщил глава Совета Михаил Федотов. По его словам, сохранение за Лантратовой должности в СПЧ было с его стороны одним из условий ее назначения на должность в АП.

Федотов отметил, что сам получает зарплату в АП как советник президента, что не мешает ему руководить Советом по правам человека.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в АП появится координатор информационной политики региональных властей в соцсетях. По данным издания, им станет станет министр информационных технологий Московской области Максут Шадаев. Он будет работать на «общественных началах».