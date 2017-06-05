Сутрудники спецслужбы задержали исполняющего обязанности главного руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Амурской области Алексея Гришина, а а также его заместитель. Они подозреваются по статье 160 УК России (присовение или растрата). Сейчас решается вопрос об аресте. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

В пресс-службе Благовещенского городского суда агентству подтвердили задержание Гришина. «В настоящее время идет заседание. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказал собеседник агентства.

Это уже не первое задержание руководителей управления ФССП Приамурья. В октябре 2015 года арестовали главу службы по Амурской области Владимира Дубина и его заместителя Виктора Шульгу. Их заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК России).

По версии следствия, они получили из ФССП России более 5,7 млн рублей для погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками трех районных отделов областного УФССП за 2005–2014 годы. При этом из этих денег они выплатили работникам лишь около 2,3 млн рублей, а остальные деньги — более 3,4 млн — «использовали как средства экономии по фонду оплаты труда», получив за это премии по итогам 2014 года.