Мещанский районный суд признал виновной бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину. Приговор еще продолжают читать.

Гособвинение просило для обвиняемой в экстремизме и растрате пять лет условно.

Адвокат Шариной и сама подсудимая настаивают на снятии всех обвинений.

«Обвинение не конкретно», никаких противозаконных действий его подзащитная не совершала — говорил защитник.

В своем последнем слове Наталья Шарина свою вину не признала. По её словам, все запрещённые книги находились в спецхранилище и никак не могли оказаться на стандах.

В январе экс-директору Библиотеки украинской литературы предъявили иск на 2 386 316 рублей и 84 копейки. По версии следствия, Шарина якобы «разместила в открытом доступе и организовала возможность получения» экстремистской литературы. В деле 24 книги, среди которых книга Дмитрия Корчинского, признанная судом экстремистской в марте 2015-ого года.

Также следствие считает, что в 2011–2013 годах Шарина потратила на свою защиту (по делу об экстремизме) средства, выделенные на зарплату юристам библиотеки.

Никита Всесвятский