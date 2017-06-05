В Индии в штате Уттар-Прадеш пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате возник пожар, в котором сгорели 22 человека, еще 19 человек были ранены. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным индийской частной телекомпании NDTV, всего в автобусе находились 38 человек, два водителя и один кондуктор.

Врачи сообщили, что тела погибших сильно обгорели, опознать их сложно. Пострадавших доставили в больницы. состояние шестерых оценивается как тяжелое.

Пожарным потребовалось несколько часов. чтобы потушить возгорание. Полиция сообщила? что кроме автобуса загорелся также и грузовик.

По данным издания The Times of India, автобус загорелся сразу после столкновения с грузовиком. Большинство пассажиров в момент столкновения спали. По словам очевидцев, автобус ехал по встречной полосе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с произошедшим, говорится в сообщении его администрации. Власти пообещали выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших.