Правоохранительные органы арестовали подозреваемого в массовом убийстве людей в Тверской области. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Им оказался 45-летний Сергей Егоров.

«Следователями установлено, что 3 июня 2017 года в вечернее время Егоров по приглашению своего знакомого пришел к нему на садовый участок, где находились супруга хозяина дома и его гости», — говорится в сообщении СКР.

Во время застолья возникла ссора. Мужчины вытолкали Егорова с территории садового участка и потребовали, чтобы он больше у них не появляся. В противном случае пригрозили расправой.

После этого Егоров вернулся домой, взял патроны и карабин «Сайга», вернулся к обидчикам и потребовал извинений. В ответ те стали ему угрожать, Егоров открыл стрельбу по всем, кто был на участке. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Остановить Егорова смогла полиция. которую вызвала выжившая 21-летняя девушка.

Егорову назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее ТАСС сообщал, что подозреваемый официально считался безработным, подрабатывал электриком в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ).

Напомним, о массовом убийстве стало известно 4 июня. Сначала СКР сообщил о восьми жертва, но позже уточнил информацию: погибли девять человек. Тело еще одной жертвы обнаружили в багажнике автомобиля при осмотре места преступления.

Расследование дела поручено главному следственному управлению СК России. После происшествия Росгвардия сообщила, что проверит владеющих оружием дачников.