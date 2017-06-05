Мурад Амриев после победы на соревнованиях. Кадр Youtube

4 июня на станции Суземка Брянской области с поезда был снят и задержан чемпион мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, чеченец Мурад Амриев. В данный момент он помещен в ИВС УМВД РФ по городу Брянску и, по словам его родственников, брянские полицейские вот-вот передадут его в руки представителей чеченской полиции, которые охотятся за Амриевым уже несколько лет.

Амриев является заявителем Комитета по предотвращению пыток (КПП), который возглавляет российский правозащитник, член СПЧ Игорь Каляпин. В 2013-ом году Амриев обратился к правозащитникам из Сводной мобильной группы КПП, работающей в Чеченской Республике, с жалобой на незаконное задержание и пытки сотрудниками правоохранительных органов Чечни.

По словам Мурада Амриева, 25 августа 2013 года в центре столицы Чечни его машину блокировала черная «Приора», из которой выбежали трое мужчин, затолкали его в свою машину, надев на голову его собственную футболку, и увезли в находившееся неподалеку здание одного из подразделений внутренних дел по улице Исаева (по данным правозащитной организации «Мемориал»).

Мурада продержали в наручниках в течение двух дней: подвешивали к потолку, избивали, пытали электричеством. По словам Мурада, одним из похитителей был высокопоставленный чеченский полицейский, который подозревал его старшего брата в покушении на себя. (По данным «Мемориала» — это Магомед Дашаев, начальник полиции Грозного).

Таким образом, взяв младшего брата, по сути, в заложники, пытались добраться до старшего и вынудить того вернуться в Чечню из Германии, в которой старший брат Мурада Амриева живет уже много лет.

«Как вспоминал Амриев, спустя двое суток, полицейские отвезли его к родителям на своеобразные “переговоры”: Амриевым было сказано, что если старший сын не вернется в Чечню, то вся ответственность за покушение перейдет на Мурада. На следующий день ему велели явиться в полицию. Всерьез опасаясь за свою жизнь, тот на эту встречу не явился и отбыл из Чечни, а потом вообще из России. Спортивную карьеру Амриев продолжил за границей и стал чемпионом мира по ММА» (цитата из заявления Комитета по предотвращению пыток).

По сообщению о преступлении Мурада Амриева о незаконном задержании и пытках в полиции следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Чеченской Республике проводят проверку, которая длится уже пять лет. В ходе этой проверки пятнадцать постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения и пыток Амриева были признаны незаконными и отменены.

Мурад Амриев до сих пор является гражданином России. Именно поэтому ему снова сейчас пришлось ехать в Москву, чтобы оформить документы на новую визу. Но доехать он смог только до Брянской области.

Поводом к задержанию послужило то, что 1 февраля 2017 года Мурада Амриева объявили в розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Инициатором розыска по имеющейся информации является отдел полиции №3 управления МВД России по Грозному. Повод для данного обвинения — опечатка в паспорте Амриева, в котором указана неправильная дата рождения. Как объяснила «Новой газете» мать Мурада Амриева Роза, в 2000-м году в результате военных действий в Чечне были уничтожены документы Амриевых (бомбежка дома). Мураду на тот момент было 15 лет.

В 2002 году мать Мурада получила в ЗАГСе копию свидетельства о рождении сына, в которой его дата рождения была указана с ошибкой (вместо 1985 года был указан 1986-й). Однако сотрудники ЗАГСа отказались исправлять ошибку, мотивируя тем, что «сейчас война, исправим, когда наступит мирное время». На основании данной копии свидетельства о рождении Мурад получил паспорт, в котором был также ошибочно указан год его рождения (как в неправильной метрике).

Впоследствии именно этот факт и послужил поводом для формального обвинения в использовании подложных документов. В 2014 году Амриев был снят с федерального розыска по этому обвинению, однако, в феврале этого года его данные снова оказались в базе разыскиваемых.

Правозащитники полагают, что

повторное инициирование федерального розыска в отношении Мурада Амриева мотивировано личной местью высокопоставленного чеченского полицейского, объявившего Мураду Амриеву кровную месть (по принципу брат отвечает за брата).

По словам юриста Комитета по предотвращению пыток Сергея Бабинца, Амриев не мог быть задержан и водворен в изолятор временного содержания, так как часть 3 статьи 327 УК РФ не предусматривает лишения свободы, и таким образом действия следователя Брянского линейного отдела МВД России на транспорте являются незаконными.

Адвокат Амриева Петр Заикин намерен обжаловать действия брянских полицейских, которые уже в первые часы задержания связались с чеченскими полицейскими на предмет выдачи Мурада Амриева в Чечню.

По словам следователя Брянского линейного отдела МВД России на транспорте Ивана Курпатова, сейчас Мурад ожидает этапирования в Грозный под конвоем чеченских полицейских, приезд которых планируется в ближайшее время.

У правозащитников есть достаточные основания полагать, что этапирование Амриева в Чеченскую Республику угрожает его жизни и здоровью.