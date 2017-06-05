Еще два арабских государства, Йемен и Ливия, присоединились к странам, разорвавшим дипломатические отношения с Катаром.

На фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до $50,58 за баррель.

Ранее в понедельник о разрыве дипотношений объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные арабские эмираты (ОАЭ).

Катар обвинили в поддержке террористических группировок, в частности, «Исламского государства», «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман» (организации запрещены в России).

Теперь в течение 24-х часов страны закроют транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром. Кроме того, дипломатам Катара отведено 48 часов для возвращения на родину.

Вера Юрченко