Мещанский районный суд приговорил к четырем годам условно бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину.

Гособвинение просило для обвиняемой в экстремизме и растрате пять лет условно. Адвокаты уже заявили о намерении обжаловать приговор.

По версии следствия, Шарина якобы «разместила в открытом доступе и организовала возможность получения» экстремистской литературы. В деле 24 книги, среди которых книга Дмитрия Корчинского, признанная судом экстремистской в марте 2015-ого года.

Также следствие считает, что в 2011-2013 годах Шарина потратила на свою защиту (по делу об экстремизме) средства, выделенные на зарплату юристам библиотеки. Адвокат Шариной настаивал на снятии всех обвинений. «Обвинение не конкретно», никаких противозаконных действий его подзащитная не совершала – говорил он.

В своем последнем слове Наталья Шарина свою вину не признала. По её словам все запрещённые книги находились в спецхранилище и никак не могли оказаться на стандах.

Никита Всесвятский