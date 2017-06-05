Прокуратура Адмиралтейского района обжаловала решение суда, отклонившего иск о бездействии заксобрания Петербурга. Противники передачи Исаакия РПЦ настаивали, что заксобрание не выполняет своих полномочий, отказываясь рассмотреть вопрос о проведении референдума по Исаакию. Об этом говорится в сообщении городского суда Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Депутат заксобрания Петербурга Максим Резник в беседе с «Новой газетой» сказал, что полностью поддерживает решение прокуратуры, поскольку считает его «совершенно нормальным и здравым». По его мнению, ведомство действует «логично и последовательно в этом вопросе», тем более что «абсурдность решения суда очевидна», добавил он.

«Теперь городской суд должен будет принять решение, с точки зрения здравого смысла, он либо отправит иск на повторное рассмотрение в Октябрьский суд, но с другим составом судей, либо может принять иск самостоятельно», — сказал Резник.

26 мая Октябрьский районный суд Петербурга отклонил иск о бездействии Законодательного собрания Петербурга в вопросе референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

В ответе суда утверждалось, что заявленные в иске требования «предполагают вмешательство суда в нормотворческую деятельность представительного органа, что является недопустимым». Следовательно, требования истцов нельзя разрешить «в порядке административного судопроизводства».

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Кроме того, в тексте судебного решения говорилось, что «повторное обращение в суд по административному спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается».

Один из инициаторов иска к заксобранию, депутат Борис Вишневский в беседе с «Новой газетой» тогда назвал решение суда незаконным «юридическим абсурдом». Он заявил, что противники передачи Исаакия РПЦ «обязательно обжалуют решение суда в предусмотренный срок(15 дней, — ред.)», а также будут добиваться проведение внеочередного заседания по Исаакию.

Напомним, Законодательное собрание Петербурга неоднократно исключало из повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. После очередного снятия вопроса с повестки 3 мая инициативная группа по проведению референдума по статусу Исаакиевского собора подала административный иск к заксобранию Санкт-Петербурга о бездействии.

В январе власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Петербурга Григорий Полтавченко заявил, что собор сохранит музейную функцию. Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения.