Депутат Государственной думы Наталья Поклонская показала квартиру, в которой она проживает. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уже показала (имущество – ред.). Когда я недавно возвращалась с работы домой в Москве, журналисты с телеканала "Дождь" ждали под подъездом. Они спросили: "Вот вы обещали, покажите". Ну, пожалуйста. Пошла и показала служебную квартиру», — сказала депутат.

Она добавила, что ждет извинений от руководства российского отделения Transparency International.

Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Transparency International Russia. В ответ заместитель гендиректора организации Илья Шуманов написал в фейсбуке, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». После этого Поклонская заявила, что готова показать свое имущество, если сотрудники организации поступят аналогично.

Кроме того Наталья Поклонская ответила на обвинения со стороны партии «Яблоко», по данным которой, депутат не указала в декларации сведения о доходах своего мужа. Она призналась, что рассталась с мужчиной, за которого собиралась выйти замуж.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет», — сказала депутат.

Наталья Поклонская была избрана депутатом Госдумы в сентябре 2016 года. До этого она в течение двух лет занимала должность прокурора Крыма.

Вера Юрченко