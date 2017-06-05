Глава МЧС России Владимир Пучков предложил штрафовать сотрудников Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды, передает ТАСС.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз», — заявил он на селекторном совещании ведомства.

По мнению Пучкова, эта мера должна применяться к тем, кто непосредственно готовит прогнозы погоды.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам разобраться, почему москвичи так поздно получили СМС-оповещения об урагане.

«Разобраться, провести расширенный комитет, может быть, отдельные рабочие встречи, проинформировать и, главное, внести предложения, что дальше с этим делать», — заявила она.

Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с. В результате урагана погибли 16 человек, более 200 человек пострадали.

Еще во время урагана москвичи в соцсетях стали массово жаловаться на отсутствие СМС-рассылки с предупреждением от МЧС. Источники «Ведомостей» утверждали, что проблема с СМС-рассылкой возникла из-за самих экстренных служб: МЧС слишком поздно (уже когда ураган случился) попросило их отправить сообщения абонентам.