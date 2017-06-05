Правительство Петербурга не согласовало акцию против коррупции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального в предложенных активистами местах. Вместо этого чиновники предложили им провести митинг в парке на окраине города.

Как рассказала в беседе с «Новой газетой» глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева, активистам не согласовали ни одно из четырех предложенных для митинга мест. В заявках, поданных в комитет по законности, правопорядку и безопасности активисты указали в качестве возможных мест: две площадки на Марсово поле, Пионерскую площадь, площадку у броневичка на Площади Ленина.

Вместо этого активистам предложили собраться в Удельном парке, который, по их словам, не подходит для проведения митинга. Кроме того, власти потребовали сократить число участников митинга с 15 заявленных до трех тысяч человек.

Активисты подали в Смольный новое уведомление с просьбой рассмотреть другие площадки и другое время проведения митинга, чтобы все-таки провести его в центре города. Но администрации большинства районов Петербурга все равно отвечают отказом, не предоставляя альтернативную площадку, жалуется Костылева.

По ее словам, в большинстве случаев чиновники связывают отказ с указом президента России Владимира Путина об усилении мер безопасности на время проведения Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу.

«Нам предлагают собраться в лесу на конце города. Нас туда уже отсылали с акциями в поддержку Навального. Мы знакомы с этой площадкой. Там не вместится заявленное количество участников, там очень мало места, и вся асфальтированная площадка окружена деревьями. Кроме того, это место просто не соответствует цели заявленного митинга — донести до представителей власти свою точку зрения. Там одни деревья и белки», — возмущается Костылева.

«В указе говорится, что на этот период времени, проведение митингов, шествий и пикетирования согласовывает не только администрация, но и ФСБ. На практике нам просто отказывают без предоставления других точек. Администрация сама определяет перечень возможных точек. В администрации Кировского района нам вообще сразу написали, что на время Кубка конфедераций определено только одно место проведения пикетов — это гайд парк», — уточнила глава штаба Навального в Петербурге.

По мнению Костылевой, если бы власти действовали «не так жестко», «глядишь и народ вел бы себя по-другому». «Люди видят, что власть их не слушает, и раздражаются», заключила она.

Костылева также уточнила, что если активистам все-таки не разрешат провести митинг в центре города, то «мы, вероятно, присоединимся к другому культурно-массовому мероприятию, как было на акции 26 марта». «Выйдем с флагами России и со своими плакатами. Все-таки День России. Мы же один народ никакой гражданской войны нет», — добавила она.

Костылева также не исключила возможных задержаний на акции 12 июня в Петербурге, «даже если митинг будет согласован».

«12 июня будет работать штаб помощи задержанным, где на волонтерских началах адвокаты будут ездить в отделы полиции. Кроме того, юристы будут оказывать помощь задержанным по телефону. Волонтеры в случае необходимости привезут в отделы еду», — сказала она.

Напомним, 29 мая сторонники политика Алексея Навального подали заявки на проведение акции против коррупции 12 июня. К тому моменту, по словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.

Ранее, 26 марта в ряде российских городов прошли аналогичные акции протеста против коррупции, инициированные политиком Алексеем Навальным. Это произошло после выхода фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об имуществе, которым якобы пользуется премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Во многих городах акции сопровождались задержаниями, в Москве задержали более тысячи человек.

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