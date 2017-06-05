Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что имел в виду президент России Владимир Путин, говоря, что президент США Дональд Трамп «перегибает». Об этом сообщает Интерфакс.

«Здесь в данном случае президент имел в виду, что внутренняя энергетика тогдашнего кандидата Трампа, конечно, отличалась от внутренней энергетики других кандидатов. Как показал исход выборов, эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю — вот о чем говорил президент Путин», — передает агентство слова Пескова.

Эту фразу президент России Владимир Путин сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2 июня. Отвечая на вопрос о вмешательстве России в предвыборную кампанию США в 2016 году, Путин заявил, что обвинения в адрес России напоминают ему антисемитизм. А проблема, по словам главы государства, «не в нас, проблема внутри американской политики».

«Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал: ну, перегибает мужик. Честное слово, правда. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. И они пришли и проголосовали за него. А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется... Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские», — сказал тогда Путин.

Андрей Дубровский