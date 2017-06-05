Седьмая страна заявила о разрыве дипотношений с Катаром
Мальдивы стали седьмой страной, которая разорвала дипломатические отношения с Катаром.
Государства обвинили Катар в поддержке террористических группировок, в частности, «Исламского государства», «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман» (организации запрещены в России).
Ранее о своем решении разорвать дипломатические отношения, а также хакрыть воздушное, транспортное и морское сообщение с Катаром, заявили Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен и Ливия.
Дипломатам Катара отведено 48 часов для возвращения на родину.
Вера Юрченко