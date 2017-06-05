В ДТП на автостраде недалеко от Софии погибли десять нелегальных мигрантов. Грузовой фургон на скорости врезался в дерево. Всего в автомобиле находилось 19 беженцев из Афганистана, Пакистана и Сирии.

Как установила полиция, машиной управлял 16-летний гражданин Болгарии, не имеющий водительских прав. В последнее время это стало распространенной практикой, когда занимающееся контрабандой беженцев группировки привлекают к перевозке юношей, не достигших совершеннолетия – они не могут быть привлечены к уголовной ответственности за преступление.

На территорию Болгарии ближневосточные беженцы проникают из Турции. Несмотря на то, что вдоль границы возведен забор, с начала года болгарские пограничники уже зафиксировали более двух тысяч случаев нелегальных переходов.

Мигранты, по информации болгарской пограничной службы, еще в Турции вступают в сговор с контрабандистами, которые обещают их доставить в Сербию или Венгрию. Цены за транзит одного человека через Болгарию колеблются от 50 до 100 евро.

Для нелегальной транспортировки беженцев контрабандисты придумывают различные ухищрения. Так, весной недалеко от границы загорелся многотонный самосвал, водитель которого сбежал. При тушении обнаружилось, что в кузове был оборудован тайник для перевозки людей. В нем находилось 20 мигрантов. По счастливой случайности никто из них не пострадал.

По сообщению полиции, с января по май в Болгарии были выявлены и арестованы 52 организатора контрабандного бизнеса с беженцами.