Администрация Тюмени согласовала митинг сторонников политика Алексея Навального 12 июня, передает Интерфакс.

«Уведомления были поданы на проведение митинга на одной из четырех площадок в центре Тюмени, однако в этот день там будут проходить другие городские мероприятия, и поэтому мы предложили альтернативный вариант — проведение митинга в Заречном парке», — сказал представитель администрации.

В штабе политика подтвердили, что митинг пройдет с 11:00 до 15:00.

Ранее в понедельник правительство Петербурга не согласовало акцию сторонников Навального в центре города. Вместо этого чиновники предложили им провести митинг в парке на окраине города. Активисты подали в Смольный новое уведомление с просьбой рассмотреть другие площадки и другое время проведения митинга.

Власти Нижнего Тагила согласовали антикоррупционный митинг 12 июня, однако вместо запрашиваемой организаторами центральной площади города предложили место в 88 километрах от нее — в деревне Усть-Утка. Организаторы намерены добиваться проведения акции, как и планировали, в центре города.

Напомним, 29 мая Алексей Навальный подал заявку на проведение акции против коррупции 12 июня в Москве. Организаторы акции планируют провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд. Однако мэрия предложила перенести с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток города.

По словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.