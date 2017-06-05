Новая газета

В Тюмени согласовали акцию сторонников Навального 12 июня

Политика

Администрация Тюмени согласовала митинг сторонников политика Алексея Навального 12 июня, передает Интерфакс.

«Уведомления были поданы на проведение митинга на одной из четырех площадок в центре Тюмени, однако в этот день там будут проходить другие городские мероприятия, и поэтому мы предложили альтернативный вариант — проведение митинга в Заречном парке», — сказал представитель администрации.

В штабе политика подтвердили, что митинг пройдет с 11:00 до 15:00.

Ранее в понедельник правительство Петербурга не согласовало акцию сторонников Навального в центре города. Вместо этого чиновники предложили им провести митинг в парке на окраине города. Активисты подали в Смольный новое уведомление с просьбой рассмотреть другие площадки и другое время проведения митинга.

Власти Нижнего Тагила согласовали антикоррупционный митинг 12 июня, однако вместо запрашиваемой организаторами центральной площади города предложили место в 88 километрах от нее — в деревне Усть-Утка. Организаторы намерены добиваться проведения акции, как и планировали, в центре города.

Напомним, 29 мая Алексей Навальный подал заявку на проведение акции против коррупции 12 июня в Москве. Организаторы акции планируют провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд. Однако мэрия предложила перенести с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток города.

По словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.

Теги:
акции протеста, россия, митинги, навальный

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