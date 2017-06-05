Мэрия Москвы опубликовала буклет с изображениями домов и квартир, которые получат участники программы реновации взамен за попавшее под снос жилье. Документ размещен на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Образцы домов и квартир для жильцов сносимых пятиэтажек в рамках программы реновации/ Сайт столичного комплекса градостроительной политики и строительства

На сайте мэрии говорится, что буклет разработан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Уточняется, что в ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы.

После утверждения стандартов, альбомы с образцами отделки в домах будут доступны в печатном виде в «шоу-румах», которые в ближайшее время покажут жителям, отмечают в мэрии.

Образцы домов и квартир для жильцов сносимых пятиэтажек в рамках программы реновации/ Сайт столичного комплекса градостроительной политики и строительства

В сообщении мэрии также говорится, что квартиры в новых домах будут предоставляться с полной отделкой. «Полы покроют линолеумом и ламинатом, обои будут под покраску, в ванных комнатах установят качественный фаянс, стены отделают плиткой», уточняют в администрации. По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, отделка в этих квартирах будет лучшего качества, чем в домах, построенных в рамках предыдущих программ.

Образцы домов и квартир для жильцов сносимых пятиэтажек в рамках программы реновации/ Сайт столичного комплекса градостроительной политики и строительства

«При желании москвичи смогут самостоятельно улучшить отделку», — приводит сайт правительства Москвы слова Бочкарева.

Образцы домов и квартир для жильцов сносимых пятиэтажек в рамках программы реновации/ Сайт столичного комплекса градостроительной политики и строительства

2 июня на сайте мэрии появилась интерактивная карта с результатами голосования по каждому дому, включенному в программу сноса. Данные будут обновляться ежедневно.

Напомним, голосование о включении домов в программу реновации досрочно открылось вечером 14 мая.

В списке оказалось 4,5 тысячи домов (ранее заявлялось около восьми тысяч). Принять участие в голосовании могут только две категории — собственники жилья и те, кто арендует квартиру по договору социального найма.

Андрей Дубровский