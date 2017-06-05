В американском городе Орландо (штат Флорида) неизестный открыл стрельбу в офисном здании, сообщает местная полиция.

По информации полиции, несколько человек погибли. Как уточнили правоохранительные органы, ситуация «стабилизировалась».

По информации телеканала WPLG Local 10, мужчина был недоволен условиями своей работы. Телеканал сообщает, что нападавшего застрелили.

Напомним, в прошлом году в ночь на 13 июня сотрудник охранного предприятия Омар Матин зашел в гей-клуб Pulse и открыл огонь по посетителям. В результате нападения погибли 49 человек, еще 53 получили ранения.

Во время перестрелки с полицией Матин объявил себя членом «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России).