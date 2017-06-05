В Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ, г. Москва) скончался ребенок из Люберец. Он получил травмы в ходе урагана 29 мая. Таким образом, число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до шести. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав Московской области.

Как уточняет агентство, в НИИ НДХиТ ребенка перевели второго июня, а четвертого он скончался. Отмечается, что пострадавший был в крайне тяжелом состоянии.

30 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что во время урагана в регионе погибло пять человек: один ребенок и четверо взрослых. Всего в результате стихийного бедствия погибли 16 человек, более 200 человек пострадали.

Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с.