В Подмосковье умер еще один пострадавший при урагане ребенок
В Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ, г. Москва) скончался ребенок из Люберец. Он получил травмы в ходе урагана 29 мая. Таким образом, число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до шести. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав Московской области.
Как уточняет агентство, в НИИ НДХиТ ребенка перевели второго июня, а четвертого он скончался. Отмечается, что пострадавший был в крайне тяжелом состоянии.
30 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что во время урагана в регионе погибло пять человек: один ребенок и четверо взрослых. Всего в результате стихийного бедствия погибли 16 человек, более 200 человек пострадали.
Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с.