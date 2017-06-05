Бывший глава банка «Огни Москвы» Денис Морозов, умерший в больнице, в марте был переведен из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

Как отметили в ведомстве, 9 марта «мера пресечения Морозовы была изменена с заключения под стражу на домашний арест».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 12 мая экс-глава банка умер в реанимации Боткинской больницы.

Напомним, 19 февраля Дениса Морозова, фигурантом уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей, доставили из СИЗО с острым нарушением мозгового кровообращения. Как сообщало издание РБК, вскоре после госпитализации, он впал в кому.

Находясь в изоляторе, Морозов часто жаловался на состояние здоровья и говорил о наличии серьезного заболевания, в связи с чем просил выпустить его из изолятора.