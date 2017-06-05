Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России (получение взятки) в отношении заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, сообщается на сайте ведомства.

СК также сообщает, что по делу проходят еще несколько человек — Андрей Занин, Александр Филимонов и Наталья Кретова. Однако их причастность не уточняется.

«Зубков подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), его соучастники в зависимости от роли каждого по части 4 статьи 291.1, части 5 статьи 291, части 5 статьи 33, части 5 статьи 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, дача взятки и пособничество в даче взятки)», — сказано в заявлении ведомства.

По данным СК, в 2015 году Зубков получил взятку «в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений».

Василий Зубков курирует вопросы безопасности.

Накануне во Владимирской области по подозрению в получении взятки задержали вице-губернатора региона Елену Мазанько. Глава Владимирской области Светлана Орлова назвала задержание заместителя провокацией.