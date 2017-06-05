В Санкт-Петербургской епархии заявили, что не будут судить об исполняющее обязанности директора Исаакиевского собора Ираде Вовненко по ее творчеству. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Александра Пелина.

«Я с ее романами не знаком, такую прозу не читаю. Конечно, я смотрел какие-то статьи, выдержки, но кто я такой, чтобы судить человека? Все мы не без греха, я и сам грешен», — сказал он.

Пелин отметил, что назначение Вовенко находится в абсолютной компетенции администрации Санкт-Петербурга.

Ираду Вовненко назначили исполняющей обязанности директора Исаакия 31 мая. Ранее она занимала пост заместителя директора музея по связям с общественностью. В социальных сетях сразу после назначения начали активно обсуждать ее литературное творчество.

Напомним, 2008 года директором музея был Николай Буров, он сообщил о своем уходе в конце апреля, сославшись на скандал вокруг Исаакия.