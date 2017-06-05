Бывший главный бухгалтер основанной Кириллом Серебренниковым театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева дала показания об участии в обналичивании около 100 миллионов рублей во время работы в организации. Это следует из протокола допроса Масляевой в Следственном Комитете Москвы. С документом ознакомился Republic.

Эту информацию изданию подтвердили источники, близкие к следствию. По их словам, Масляева рассказала следствию о своем участии в обналичивании 100 млн рублей, большая часть из которых якобы прошла через фирмы-однодневки. При этом некоторые из этих фирм принадлежали знакомому Масляевой — Валерию Синельникову, другие — людям, близким к руководству «Седьмой студии», говорится в публикации.

Кроме того, в тексте утверждается, что Масляеву изначально позвал в «Седьмую студию» бывший до июля 2015 года генеральным директором организации Юрий Итин, который сейчас находится под домашним арестом. Он тогда якобы просил ее найти фирму для обналичивания средств.

Эти операции Масляева объяснила следствию тем, что для реализации театральных проектов нужны были наличные. После операций средства, судя по ее показаниям, оказывались в сейфе компании, а Итин и продюсеры студии расходовали их по своему усмотрению.

Гонорары, как отмечает близкий к руководству проекта источник, были основной статьей расходов «Седьмой студии». Примерно 20% уходило на аренду офиса и технику, 80% – на гонорары и декорации. При этом топ-менеджер московского театра утверждает, что зарплаты студентам Школы-студии МХАТ, занятым в спектаклях, практически не выплачивались. По его словам, львиную долю затрат составляли выплаты гонораров приглашенным артистам и режиссерам. Один из бывших продюсеров «Седьмой студии» подтверждает, что получал зарплату наличными деньгами, говорится в публикации.

Republic отмечает, что театр Кирилла Серебренникова «Гоголь-центр» – в конце 2013 года заказал у ИП Синельникова «декорации объемные» на 2,7 млн рублей.

Напомним, 27 мая Пресненский суд Москвы арестовал бывшего главного бухгалтера основанной Кириллом Серебренниковым театральной компании «Седьмая студия» Нину Масляеву до 19 июля. Ее обвиняют в хищении 1 млн 200 тысяч рублей бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что Нина Масляева готова признать вину и пойти на сделку со следствием. Пресненский суд Москвы также отправил под домашний арест другого фигуранта дела — бывшего директора «Седьмой студии» Юрия Итина.

Итина и Масляеву задержали после обысков в «Гоголь-центре» 23 мая по делу о хищении 200 млн руб., выделенных на развитие искусства. В тот же день обыски прошли в доме у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова.