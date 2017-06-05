Черногория официально стала 29-м членом НАТО, сообщается в твиттере правительства страны.

«Министр иностранных дел Серджан Дарманович внес документ о ратификации Североатлантического договора», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович назвал это историческим моментом для страны.

PM DM: We will be strong advocate and partner in Allianceâs refocusing on #WB and further integration of countries of region into #NATO pic.twitter.com/nRtKUW7NIG — Govt. of Montenegro (@MeGovernment) June 5, 2017

Договор был подписан в Вашингтоне. На церемонии присутствовал министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович, премьер-министр страны Душко Маркович, а также американский дипломат Томас Шеннон и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

7 июня пройдет церемония поднятия флага Черногории в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В ней примут участие генсек организации Йенс Столтенберг и премьер Черногории Душко Маркович.

МИД России ранее неоднократно высказывался против вступления Черногории в НАТО. Накануне из Москвы депортировали члена правящей Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича. В связи с этим МИД Черногории вручило ноту протеста российскому послу Сергею Грицаю.

Вслед за этим СМИ сообщили, что власти Черногории запретили въезд в страну 149 гражданам России и Украины — тем, кто оказался в санкционном списке из-за событий на востоке Украины. Этим людям также заморозили их активы на территории страны.

Напомним, летом прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что вступление Черногории в НАТО ни чем не обосновано.

«Непонятны причины вступления Черногории в альянс. Кто ей угрожает? Со стороны блока наблюдается абсолютно наплевательское отношение к нашей позиции», — говорил он (цитата по Regnum).

Напомним также, издание The Telegraph сообщало о возможной причастности России к попытке госпереворота в Черногории. По его данным, спецслужбы Евросоюза и США располагают информацией о том, что попытка переворота была организована офицерами российской разведки и была согласована «на высоком уровне». Собеседники газеты полагают, что попытка переворота должна была помешать вступлению Черногории в НАТО.

Позже последовало официальное заявление прокурора Черногории Миливое Катнича. «За этими событиями стоят националистические структуры из России, но теперь мы также знаем, что к ним были причастны российские государственные структуры», — сказал он.

Российская сторона отвергла эти обвинения. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что они голословны.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия «категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий».