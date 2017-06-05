Лефортовский суд Москвы в очередной раз перенес заседание по административным делам в отношении депутата совета депутатов Лефортово Александры Андреевой, на которую составили два протокола после встречи с жителями по вопросу реновации. Следующее, уже четвертое заседание, назначено на середину июня.

«Для административного дела это странно, обычно рассмотрение дел переносят по уголовным делам», — отметила Андреева в беседе с «Новой газетой».

На Андрееву составлено два протокола — по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов) и по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотруднику полиции).

Депутат пояснила, что заседание по первому делу перенесли, поскольку в суд не явился один из свидетелей. «Он повел себя странно. Пришел, постоял в коридоре, дал свои документы судье, но к тому моменту, как начался процесс, уже ушел», — сообщила депутат. Второе дело было перенесено, потому что судья затребовала дополнительные материалы из Лефортовского ОВД.

На заседании 5 июня допросили свидетелей со стороны обвинения: двух сотрудников полиции, которые составляли рапорты о задержании, а также одну из жительниц, чьи показания обнаружились в деле.

«Выступление жительницы было очень смешным. Она рассказала, что ей якобы позвонил некий знакомый, который не являлся сотрудником полиции, спросил, была ли она на этой встрече и может ли она дать объяснения в полиции. Такой, судя по всему, добровольный сотрудник полиции», — рассказала Андреева.

По ее словам, женщина сделала то, что от нее попросил звонивший — пошла в полиции и дала объяснения. «На суде она говорила, что любит и доверяет нашему правительству. Видимо, ее очень не устраивает, что я рассказываю людям про закон о реновации и призываю голосовать против него», — предположила собеседница.

Что касается полицейских, то они заявили, что «считают призыв к сбору подписей и участие в собрании административным правонарушением, запрещенном законом о митингах».

«Оба полицейских уверяли, что рапорты писали и придумывали сами, но при этом их не смутило то, что тексты полностью идентичны. Они не нашли в этом ничего необычного», — подчеркнула депутат.

Она обратила внимание на то, что оба документа содержали такую фразу: «Андреева продолжила диалог с гражданами, чем препятствовала полицейским в исполнении их служебных обязанностей».

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Встреча депутата Андреевой с жителями, посвященная вопросу реновации, состоялась 6 апреля 2017 года в поселке Дангауэровка на территории столичного района Лефортово. Поселок — это восемь кварталов, построенных в 20–30-х годах прошлого века в стиле конструктивизма, является объектом культурного наследия.

Во встрече приняли участие около сотни человек.

«Мы разговаривали минут десять. Потом появилась полиция. Они [полицейские] стали говорить, чтобы мы прекратили, потому что наша встреча незаконна, я им объясняла, что это собрание совершенно законно. Через несколько минут я закончила говорить с жителями, достала листовки и стала их раздавать. Именно в этот момент меня схватили. Задача, видимо, состояла в том, чтобы к людям не попала информация», — отметила депутат.

Андреева также предположила, что «это была борьба» именно с ней, поскольку в этот день было заявлено две встречи в разных кварталах поселка, вторая прошла спокойно.

Напомним, 28 декабря 2016 года Мосгордума приравняла встречи депутатов с избирателями к митингам и обязала их согласовать эти встречи с органами власти.

Федеральный закон о митингах обязывает организаторов предупреждать о проведении мероприятия за десять дней, за несоблюдение правил предусмотрен штраф.