Полиция Лондона назвала имена двух исполнителей теракта, унесшего жизни семи человек. Ими оказались 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.

В твиттере полиции опубликованы фотографии террористов. Справа — Рашид Редуан, слева — Хурам Шазад Батт.

Рашид Редуан, предположительно, являлся гражданином Ливии и Марокко. Ему было 30 лет. Он также жил под именем Рашид Эльхдар и использовал другую дату рождения, согласно которой ему было 26 лет. Личность этого мужчины внимание ни полиции, ни спецслужб ранее ни привлекала.

Хурам Шазад Батт родился в Пакистане, позже переехал в Великобританию и получил подданство. Ему было 27 лет. Он был женат и воспитывал детей, вместе с семьей проживал в пригороде Лондона Баркинге на протяжении нескольких лет.

По словам шефа отдела лондонской полиции по борьбе с терроризмом Марка Роули, Батт был известен британским спецслужбам с 2015 года, но у них не было доказательств того, что он может планировать атаку. Батт принадлежал к запрещенной исламистской группировке «Аль-Мухаджирун».

Информацию о третьем участнике нападений в Лондоне в полиции пока не предоставляют. Ранее стало известно, что один из террористов имел при себе ирландскую идентификационную карту.

В ночь на 4 июня фургон наехал на прохожих на Лондонском мосту, после этого трое мужчин вышли из машины и с ножами напали на людей. Это третий уже за последние два месяца теракт в Лндоне унёс жизни семи человек, еще 48 были ранены.

Все трое нападавшие были убиты на месте полицией. На них обнаружили муляжи поясов смертников. 4 июня в ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов в квартире одного из убитых задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту.

Ответственность за произошедшее взяла на себя признанная террористической и запрещенная в России организация «Исламское государство».