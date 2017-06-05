Муниципальные депутаты попросили председателя Госдумы Вячеслава Володина как можно скорее принять закон о реновации жилого фонда столицы, сообщает Интерфакс.

По словам председателя президиума совета муниципальных образований Москвы Владимира Дудочкина, под обращением подписались уже 600 парламентариев.

Президиум поддержал обращение депутатов единогласно.

«Единственное, что задерживает реализацию программы реновации, это принятие федерального закона»,—заявил Дудочкин.

В свою очередь, телеканал «Дождь» сообщает, что инициатор сноса пятиэтажек, глава столицы Сергей Собянин скорректирует программу реновации ради нового срока на посту мэра.

По данным телеканала, Собянин намерен следующей осенью вновь баллотироваться на пост мэра Москвы.

«Для улучшения рейтинга и снижения негативного фона вокруг реновации московские власти намерены до начала выборов провести показательный первый этап переселения, предоставив новое жилье в непосредственной близости от прежнего», — отмечает «Дождь».

Телеканал ссылается на информацию, полученную от собеседника в Кремле, а также от близкого к мэрии источника.

Из ответа на запрос «Дождя» от руководителя пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Максима Орлова следует, что власти считают реальным переселить часть жителей в новые дома до конца этого года: у города в собственности есть пять тысяч квартир в построенных и строящихся домах.