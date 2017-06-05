Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным «сложившуюся ситуацию с Катаром». Об этом сообщается на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Лидеры обеих стран призвали «все заинтересованные страны» к диалогу, чтобы выработать компромиссные решения для сохранения стабильности в регионе Персидского залива.

Путин и Эрдоган подчеркнули, что «острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой».

«Лидеры условились о продолжении совместных усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме этого, президенты поговорили об отношениях между Москвой и Анкарой. Оба лидера отметили, что работа по восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализация проекта газопровода «Турецкий поток» идет «успешно».

Ранее глава МИД Катара Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

В ходе переговоров особое внимание было уделено «резкому обострению отношений между Катаром» и некоторыми арабскими государствами, заявили в МИД России. Лавров выразил обеспокоенность тем, что в «арабском мире» появился новый «очаг напряженности».

Кроме этого, 5 июня посол Катара в Москве Фахд Аль-Аттый прибыл в министерство иностранных дел России, где встретился с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Они также обсудили «кризисную ситуацию» в отношениях между Катаром и арабскими странами.

В понедельник, 5 июня, семь государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Мальдивы — разорвали дипломатические отношения с Катаром.