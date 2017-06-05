Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подорожание госпошлины за ряд документов нового образца, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и участника заседания комиссией.

Согласно законопроекту МВД, госпошлины на водительские права нового поколения возрастут с 2 000 до 3 000 руб., на биометрические загранпаспорта — с 3 500 до 5 000 руб

Госпошлины также подорожают на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1 500 до 2 500 руб., и на пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля — оно будет стоить втрое дороже бумажного (1 500 руб. против 500 руб.). Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить.

МВД заявило о намерении увеличить госпошлины за выдачу ряда документов нового образца почти два года назад, в агусте 2016 года, напоминает издание. Тогда в МВД пояснили, что такие изменения необходимы, чтобы компенсировать расходы на изготовление документов.