Верховный суд и правительство России поддержали законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения на выборах. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Отзыв от Верховного суда появился в пятницу, и надеюсь, что завтра появится от правительства. И Верховный суд, и правительство поддерживают законопроект. Официально все отзывы поступят — и внесем завтра или послезавтра»,— цитирует его слова РИА Новости.

Законопроект предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или голосование более двух раз за одни выборы.

Документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты в ближайшие два дня.

1 июня президент России Владимир Путин подписал поправки к Федеральному закону о выборах, которые меняют механизм голосования не по месту прописки, вводят новые штрафы за нарушения на выборах, изменяют правила работы наблюдателей и переносят дату выборов со второго на третье воскресенье марта.

Авторами большинства поправок выступили главы комитетов Госдумы и Совета федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.