В Петрозаводске по делу о применении насилия к полицейскому допросили участника акции против коррупции 26 марта Евгения Владенкова. Об этом «ОВД-ИНфо» сообщил сам активист.

Он рассказал, что ему инкриминируют нанесение не менее трех ударов в лицо сотруднику полиции.

«Я просто не мог эти удары нанести, потому что всё видео моего задержания выложено в сети, и это для всех очевидно, что я никого не бил», — отметил Владенков.

В качестве меры пресечения Владенкову избрали подписку о невыезде.

После допроса полицейские вручили активисту уведомление о том, что 6 июня состоится суд по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полиции). Как отметил Владенков, полицейские поджидали его на крыльце, чтобы вручить уведомление.

Евгения Владенкова задержали 26 марта, и в тот же день в отношении него составили административный протокол. Однако 27 марта Петрозаводский городской суд направил дело обратно полиции. Причиной послужило то, что протокол был оформлен неуполномоченными лицами.

Ранее активист предполагал, что дело завели из-за видео, снятого 26 марта. На нем он пытается освободить незаконно задержанного Артема Корнышова, его вызвали на допрос 6 июня. Владенков считает, что таким образом правоохранители пытаются наказать его за попытку помешать незаконным задержаниям.

В Москве фигурантами дела о насилии против полицейских на антикоррупционной акции 26 марта являются Юрий Кулия, Александр Шпаков, Станислав Зимовец и Андрей Косых. 24 мая в деле появился новый фигурант — Дмитрий Крепкин.

Кулия и Шпаков признали вину и согласились на особый порядок рассмотрения дела. Кулия приговорили к восьми месяцам колонии-поселения. Шпаков получил полтора года колонии общего режима. Зимовец не признал вины.