В 2016 году общий убыток российских авиакомпаний вырос до 10 млрд рублей, что на 17,6% больше, чем в предыдущем. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.

По его словам, убытки, полученные на внутренних линиях, — 33 млрд рублей.

«Операционная прибыль на зарубежных рейсах не смогла перекрыть потери на внутренних, она составила всего 23 млрд рублей, снизившись на 37% к 2015 году», — сообщает издание.

Как отметил Табун, основные затраты приходятся на лизинг воздушных судов, который подорожал на 19,4%, почти до 300 млрд рублей. Кроме того, более чем на 20 млрд выросла стоимость аэропортового обслуживания, на 2 млрд рублей — аэронавигационных услуг.

Ситуацию в отрасли смог поддержать сниженный НДС на внутренних линиях, пояснил собеседник газеты.

«Вторую половину году авиакомпании смогут прожить относительно уверенно, пользуясь в том числе сниженным НДС. Но перевозчики уже должны задуматься, в каких налоговых условиях они будут работать после 2017 года», — добавил он.

Вера Юрченко