В Совете Федерации создадут комиссию, которая займется мониторингом «враждебной активности иностранных государств и международных организаций». Об этом сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, комиссия также займется анализом российского и международного законодательства и разработкой законопроектов. Собеседники газеты в Совфеде отметили, что внимание будет сосредоточено на «зарубежных и лояльных Западу российские СМИ», а также «неправительственных организациях, ставящих целью нагнетание протестных настроений в России».

По словам собеседника «Коммерсанта», аналогично действуют и в других странах, принимая решения «по противодействию российскому вмешательству».

«В США в мае был одобрен Акт о финансировании разведывательного сообщества, предусматривающий создание нового межведомственного комитета, призванного противодействовать “скрытому влиянию” России. В Европе ранее была создана “Оперативная группа по стратегическим коммуникациям на Востоке”, главная задача которой — “борьба с российской пропагандой”»,— сказал он.

Комиссия будет работать «на бессрочной основе», ее состав определится на ближайших заседаниях.

Отмечается, что инициатива стала реакцией на недавние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Франции и Германии. В ответ на обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран он заявил, что Россия сама «является объектом активного и целенаправленного вмешательства извне»

Вера Юрченко