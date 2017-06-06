Министерство юстиции США санкционировало арест сотрудницы одного из подрядчиков Агентства национальной безопасности из-за передачи секретного доклада о вмешательстве «русских хакеров» в СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, сотрудница компании Pluribus International Corporation, 25-летняя Реалити Ли Виннер, вынесла засекреченные документы за территорию госучреждения и отправила их изданию The Intercept.

«Обнародование секретных материалов без разрешения угрожает безопасности нашей страны и подрывает общественную веру в правительство. Люди, которым доверяют секретную информацию, обязаны ее защищать. Они должны быть привлечены к ответственности, когда нарушают свои обязательства», — говорится в сообщении ведомства.

Виннер признала факт изъятия засекреченной развединформации с ее рабочего места, ее сохранения и передачи новостному порталу, зная о том, что он не имеет права получать и хранить данные документы.

Pluribus International Corporation провела внутреннюю проверку. Выяснилось, что Виннер была одним из шести сотрудников, распечатавших доклад. При этом она оказалась единственной, кто пользовался электронной почтой в информационном центре.

Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.