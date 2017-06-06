Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС

Чехия отказалась принимать беженцев из Италии и Греции по квоте Европейского союза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Прием беженцев приостановлен до сентября. Именно в начале осени завершается проект ЕС, по которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов.

Власти считают систему приема беженцев по квотам нефункциональной и приняли такое решение из соображений безопасности, добавил он.

В МВД Чехии заявили, что считают систему приема беженцев по квотам нефункциональной и приняли решение из соображений безопасности.

Глава МВД Чехии Милан Хованец ранее заявлял о возможности выхода Праги из программы ЕС по приему беженцев. Он утверждал, что Чехия не станет принимать гигантов даже под угрозой экономических санкций.