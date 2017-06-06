Россия заблокировала треть взноса в бюджет Совета Европы

Россия решила не перечислять треть ежегодного взноса за 2018 год в бюджет Совета Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Заблокировали перечисление. Там же идёт по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все», — сказал он.

По его словам, заблокированная сумма составляет около 11 миллионов евро.

В прошлом году общий взнос России в Совет Европы составлил 30,1 млн евро. Эта сумма является одной из крупнейших, вносимых в организацию.

Вера Юрченко