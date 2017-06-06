Адвокат чемпиона мира по ММА Амриева опасается силового захвата своего подзащитного чеченским спецназом

обновлено 11:47 Чеченский оперативник приехал за Мурадом Амриевым в Брянский суд. Фото: адвокаты Амриева В разговоре с адвокатами Мурада Амриева чеченский опер не стал отвечать на вопрос, на каких законных основаниях чеченские полицейские находятся в Брянске, почему они, по сути, ограничили свободу передвижения Мурада Амриева, отказываются представиться и предъявить постановление, на основании которого они пытаются задержать Амриева. Чеченский опер: Он <Амриев> находится в федеральном розыске Адвокат Петр Заикин: На основании какой статьи? Чеченский опер: Да какая разница!

У прокуратуры Брянска находятся двое оперативных сотрудников МВД по Чечне в штатском в сопровождении чеченского спецназа в масках. Адвокат Петр Заикин опасается, что его подзащитного чемпиона мира по ММА Мурада Амриева захватят силой прямо на выходе из здания, в котором расположены прокуратуры и следственный отдел.

В данный момент Амриев ожидает следователя Евгения Зможного для объяснений по поводу своего заявления от 5 июня, в котором оговорил себя в оскорблении сотрудника пограничной службы. Он сделал это по совету брянского адвоката, чтобы приостановить процесс выдачи его чеченским силовикам.

обновлено 11:15 Следователь Евгений Зможный заперся в кабинете и отказывается принимать заявление у Амриева. Без объяснений следователю Амриев не может уехать.

Прибывшие из Чечни сотрудники в штатском

В одном из чеченских конвоиров Мурад Амриев опознал человека, который его пытал в отделе полиции в Грозном в 2013 году.

Напомним, 4 июня на станции Суземка Брянской области с поезда был снят и задержан чемпион мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, чеченец Мурад Амриев. Он числился в федеральном розыске за использование якобы подложных документов. С розыска по этому обвинению Амриева сняли еще в 2013 году согласно приказа МВД РФ № 213, а розыскное дело закрыли за отсутствием в его действиях состава преступления. Однако, сотрудники чеченской полиции, многие годы преследующие семью Амриевых и объявившие Амриевым кровную месть, не понятно на каких основаниях внесли Мурада Амриева в базу федерального розыска 1 февраля 2017 года.

В 2013 году Мурада Амриева задерживали в качестве заложника и пытали в отделе полиции в Грозном. Полицейские требовали, чтобы из Германии вернулся его старший брат, к которому у начальника полиции Грозного Магомеда Дашаева были свои счеты: Дашаев считает, что брат Мурада Амриева участвовал в покушении против Дашаева.

Сам факт покушения не установлен, уголовного дела по данным «Новой газеты» не возбуждалось. Тем не менее, это не помешало сотрудникам чеченской полиции преследовать Амриевых.

После того, как руководству чеченского МВД стало известно о задержании Мурада Амриева, в Брянск выдвинулась группа захвата, чтобы забрать и отконвоировать Амриева в Чечню. Комитет по предотвращению пыток заявил, что в таком случае жизни и здоровью Амриева угрожает опасность. После вмешательства главы СПЧ Михаил Федотова и руководства МВД РФ, выдачу Амриева Чечне удалось остановить.

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