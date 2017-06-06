Суд закрыл дело об участии в акции 26 марта журналиста The Guardian

Тверской суд Москвы прекратил административное дело в отношении московского корреспондента британской газеты The Guardian, гражданина США Алека Луна, задержанного во время акции протеста в Москве 26 марта. Об этом из зала суда сообщает «Медиазона».

Луна обвиняли в том, что он принимал участие в несогласованной акции против коррупции в Москве 26 марта. Он якобы выкрикивал политические лозунги. Сам журналист утверждал, что занимался освещением акции, и не был ее участником. При задержании, а затем и при составлении протокола в отделе полиции Луна неоднократно предъявлял правоохранителям аккредитацию и редакционное задание от газеты.

Напомним, в конце марта международная организация «Репортеры без границ» (РБГ) призвала власти России прекратить все дела против журналистов, освещавших митинг против коррупции 26 марта. А сотрудников полиции, в свою очередь, привлечь к ответственности.

В сообщении говорилось, что на акции протеста были задержаны десятки журналистов. В организации отметили, что в большинстве случаев сотрудники полиции не реагировали на пресс-карту журналистов.

В Москве тогда задержали Александра Плющева («Эхо Москвы»), Петра Верзилова («Mediazona»), Петра Пархоменко («Коммерсантъ-FM») , Тимофея Дзядко («РБК») , Софико Арфиджанову («Открытая Россия») и американского журналиста Алека Луна (Alec Luhn, «The Guardian»).

Еще несколько человек — Сергея Сатановского («Новая Газета»), Надежду Зайцеву («Ведомости»), Романа Пименова(«Interpress») и независимого журналиста Артема Александрова — задержали в Санкт-Петербурге.

Сергей Расулов («Коммерсантъ»), Фаина Качабекова («Кавказская Политика») и Владимир Севриновский («Это Кавказ») были задержаны в столице республики Дагестан, Махачкале. Александр Никишин («Открытый Канал») — в Саратове.

Согласно всемирному рейтингу свободы прессы, опубликованному РБГ, Россия занимает 148 место из 180.