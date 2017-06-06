В Госдуму на слушания по реновации не пустили депутатов, выступающих против сноса пятиэтажек

Депутатов Мосгордумы Елену Шувалову и Николая Зубрилина вычеркнули из списка приглашенных на парламентские слушания по закону о реновации. Об этом «Новой газете» сообщили сами депутаты.

«Позвонили из аппарата Мосгордумы и сообщили, что я не буду пропущен, потому что я не являюсь жителем пятиэтажки», — сказал Зубрилин.

По словам Шуваловой, ей также позвонили из Мосгордумы и проинформировали, что ее имя убрали из списка гостей по просьбе представителей Госдумы.

«Ко мне обращаются жители из разных районов Москвы с жалобами, что их также не включают в списки», — отметила депутат.

Шувалова заявила, что она намерена провести акцию в 12:45 возле Госдумы, а именно потребовать пропустить делегацию и поговорить с депутатами, ответственными за составление списков.

Депутаты должны были пройти на слушания по списку от фракции КПРФ.

Ранее стал известно, что около 300 москвичей, чьи дома попали в программу реновации, пригласят в Госдуму 6 июня для обсуждения поправок в соответствующий закон ко второму чтению.

Рассылкой приглашений должны были заниматься профильные комитеты по транспорту и строительству, парламентские фракции и московские депутаты. Как писали СМИ, критерии отбора не определены, но в Госдуме постараются сделать так, чтоб было хотя бы по одному человеку от района.

Напомним, голосование о включении домов в программу реновации досрочно открылось вечером 14 мая.

В списке оказалось 4,5 тысячи домов (ранее заявлялось около восьми тысяч). Принять участие в голосовании могут только две категории — собственники жилья и те, кто арендует квартиру по договору социального найма.