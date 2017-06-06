В Госдуме одобрили более 100 поправок к законопроекту о реновации

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал ко второму чтению законопроект о сносе пятиэтажек в Москве с более сотней поправок. Об этом сообщает Интерфакс.

При подготовке законопроекта депутаты ГД всех фракций и члены правительства предложили комитету внести 144 поправки в законопроект о реновации в Москве. Комитет принял или частично учел почти 90% предложенных поправок.

Как уточнил председатель комитета Госдумы Евгений Москвичев, отклонили только около 20 поправок общего характера, и те, «которые вносят изменения в концепцию, над которыми надо работать или даже политическое решение принимать».

С «переписанным» законопроектом ознакомился РБК. Как отмечает издание, в новом варианте документа депутаты уточнили какие дома могут попасть в программу реновации. К ним относятся здания не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам, разработанным в 1957–1968 годах.

Поправки коснутся также та называемых «молчунов». Если раньше в мэрии утверждали, что всех непроголосовавших автоматически запишут «за», то теперь, согласно новому варианту проекта, голоса «молчунов» будут распределятся пропорционально результатам голосования.

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Первое чтение законопроекта о реновации жилфонда Москвы прошло 20 апреля.

Напомним, в предварительный список пятиэтажек, подлежащих сносу, вошли 4 566 домов в 85 районах Старой Москвы и шести поселениях на новых территориях.

Андрей Дубровский