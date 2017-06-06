ЕСПЧ присудил Пичугину компенсацию 15 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить экс-главе службы безопасности компании ЮКОС Алексею Пичугину 15 тысяч евро, включая компенсацию судебных издержек, сообщает РАПСИ.

Пичугин подал жалобу в ЕСПЧ на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при исследовании свидетельских показаний по второму уголовному делу.

Защита настаивала, что осужденный должен получить 100 евро за каждый день заключения, начиная с 6 августа 2007 года до освобождения на время подготовки к новому процессу, а также 13 тысяч евро в качестве компенсации нематериального ущерба.

Это уже вторая жалоба Пичугина в ЕСПЧ. В 2013 году малая палата ЕСПЧ вынесла решение по делу "Пичугин против России", суд признал, что была нарушена статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ также постановил выплатить Пичугину 9,5 тысячи евро. Россия обжаловала это решение.

Напомним, Алексея Пичугина арестовали летом 2003 года — одним из первых по «делу ЮКОСа». Его обвинили в организации сразу нескольких заказных убийств, следствие по которым на тот момент уже было прекращено из-за неустановления исполнителей и заказчиков. До «дела ЮКОСа» эти убийства следствие никогда не связывало с сотрудниками компании.

В 2005 году Алексея Пичугина признали виновным в организации убийства тамбовских бизнесменов Ольги и Сергея Гориных, а также покушения на управляющего компании «Роспром» Виктора Колесова и главу управления по общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину.

Во время второго процесса ЮКОСА в 2007 году Пичугина признали виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийство, в том числе в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Максим Прошкин