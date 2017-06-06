Суд разъяснил Навальному свое решение об удалении фильма «Он вам не Димон»

Люблинский суд Москвы выдал полный текст решения по иску миллиардера Алишера Усманова к оппозиционному политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства. В решении суда написано, что политик должен удалить фрагменты публикаций, в которых говорится об Усманове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу миллиардера.

В решении говорится, что Навальный обязан удалить сведения о том, что Усманов якобы давал взятки премьер-министру России Дмитрию Медведеву, первому вице-премьеру правительства России Игорю Шувалову и другим российским чиновником.

Кроме того, политик обязан удалить информацию о том, что миллиардер «является преступником», якобы «осуществляет цензуру в издательском доме "Коммерсант"», «похитил советские горно-обогатительные комбинаты, и недоплатил налоги».

В документе отмечается, что Фонд борьбы с коррупцией и его основатель Алексей Навальный не предоставили суду «никаких достоверных доказательств» о взятках Усманова.

Ранее, 31 мая, Люблинский районный суд Москвы признал недостоверными несколько публикаций Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального о миллиардере Алишере Усманове и обязал ответчиков удалить эту информацию.

Миллиардер подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, однако финансовых требований не заявлял. По решению суда, ответчики должны в течение 10 дней удалить данные с сайта, фейсбука и Youtube, а также опубликовать опровержение в течение трех месяцев. В свою очередь, Навальный заявил, что не собирается ничего удалять. А его адвокат Вадим Кобзев в разговоре с «Новой газетой» рассказал, что может грозить оппозиционеру из-за невыполнения решения суда.

Напомним, Претензии миллиардера Алишера Усманова к Навальному касались материалов о якобы даче взятки Дмитрию Медведеву в виде земельного участка с усадьбой в поселке Знаменском, взятке первому вице-премьеру Игорю Шувалову, сокрытии налогов и введении цензуры в издательском доме «Коммерсант».

Андрей Дубровский