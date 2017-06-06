Российский Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Инцидент произошел во вторник, 6 июня, около 10:00 мск.

«Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение», — уточнили в ведомстве.

После удаления американского бомбардировщика от государственной границы России российский Су-27 вернулся на аэродром базирования.