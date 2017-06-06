Потерпевшие по делу об убийстве Немцова не удовлетворены качеством проведенного следствия

В ходе прений на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова сторона потерпевших сегодня заявила присяжным заседателям, что считает виновными всех сидящих на скамье подсудимых, за исключением лишь Хамзата Бахаева.

— Мы считаем, что подсудимые виновны, за исключением Хамзата Бахаева. Мы считаем, что Следственный комитет не нашел доказательств его вины, — заявили присяжным адвокаты Жанны Немцовой Ольга Михайлова и Вадим Прохоров.

В то же время, они особо подчеркнули, что не все исполнители сидят на скамье подсудимых, не говоря уже о заказчиках и организаторах убийства.

— К сожалению, Следственный комитет не раскрылл это зверское убийство у стен Кремля. Организаторы и заказчики, которые руководили исполнителями, еще находятся на свободе. Мы не удовлетворены качеством проведённого расследования, — отметила Михайлова. — Мы убеждены, что не только деньги послужили причиной этого зверского убийства. Для нас ответ очевиден: на наш взгляд, причина еще и действующая в Чечне власть. Заказчиков надо искать там. Мы убеждены, что корни этого убийства ведут к высшим должностными лицом Чечни и Российской Федерации. Нам больше всего хотелось бы, чтобы за решеткой в первую очередь сидели организаторы и заказчики.

— Хорошо подготовленное заказное убийство не может быть раскрыто, пока не установлен хоть один заказчик, — отметил Прохоров, перечислив всех должностных лиц Чеченской республики, которые по мнению потерпевших, могли пролить свет на это убийство, однако не захотели. А те, кто все же пришел в суд как Алибек Делимханов «страдали амнезией».

Адвокат Михайлова также обратилась к присяжным, поблагодарив их за участие в столь тяжелом процессе и за «проявленное неравнодушие».

— Было видно, что вы хотите разобраться в случившемся.

Мы полностью полагается на ваше мнение. Мы примем любой ваш вердикт, — сказала адвокат, заметив, что подсудимые наоборот «не были честны" в этом процессе, «не было той искренности, с которой стоит выходить к присяжным. Они не убедили нас, сторону потерпевших».

Алибек Делимханов — бывший командир батальона «Север», под началом которого служил предполагаемый киллер Заур Дадаев.

Ранее в Московском окружном военном суде завершилось судебное следствие по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Первой в прениях выступила сторона обвинения — прокурор Мария Семененко. По ее мнению, вина всех подсудимых доказана в полной мере.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых предполагаемый киллер, бывший офицер батальона «Север» Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, хамзат Бахаев и братья Губашевы обвиняются в том, что следили за политиком, искали о нем информацию, помогали скрыть улики.