Столичные власти решили синхронизировать реновацию и программу капремонта

Власти Москвы проведут капитальный ремонт домов, которые находятся рядом с включенными в программу реновации пятиэтажками, ремонтные работы будут проходить в первую очередь, говорится в заявлении заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина.

«Людям, таким образом, не придется терпеть постоянные неудобства сначала из-за стройки рядом, а затем из-за капитального ремонта»,— уверен Хуснулин.

Таким образом, это позволит сразу обустроить целые районы и «не возвращаться со строительными работами и техникой» через несколько лет.

По мнению заммэра, синхронизация реновации и программы капитального ремонта позволит создать новую городскую среду, удобную для жизни.

Ранее комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал ко второму чтению законопроект о сносе пятиэтажек в Москве с более сотней поправок.

В Госдуме 6 июня также должны пройти парламентские слушание по закону о реновации, на которые приглашены около 300 москвичей. Гости обсудят поправки в соответствующий закон ко второму чтению.

Однако, как стало известно «Новой газете» попасть на слушания смогут не все. Двух депутатов Мосгордумы, выступающих против сноса пятиэтажек, от фракции КПРФ вычеркнули из списка приглашенных.

Напомним, первое чтение законопроекта о реновации жилфонда Москвы прошло 20 апреля, а голосование о включении домов в программу досрочно открылось вечером 14 мая.

Максим Прошкин